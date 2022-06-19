Спецверсию Redmi K50 практически моментально раскупили в Китае

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Несколько дней тому назад Redmi представила в Китае специальную версию смартфона Redmi K50 – от остальных она не отличалась ничем, кроме цвета: тыльная панель модели, названной в Redmi K50 Qingxue, белая и покрыта матовым защитным стеклом. Поэтому на ней не остаются отпечатки пальцев.

Как оказалось, такой «антимаркий» Redmi K50 оказался очень популярным в Китае – аппарат раскупили практически моментально, за считанные минуты. Многие пользователи даже пожаловались главе бренда Лю Вейбингу на то, что не могут приобрести смартфон. Пока непонятно, возобновятся ли продажи Qingxue, потому что пользователям посоветовали обратить внимание на Redmi K50 в других цветах.

Напомним, Redmi K50 оснащен плоским экраном OLED с диагональю 6,67 дюйма, 48-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, аккумулятором емкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Из коробки установлен интерфейс MIUI 13. Стоимость «антимаркого» Redmi K50 стартовала с отметки 360 долларов.