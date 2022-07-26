Спецверсия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 продается в Китае за 370 долларов. В чем её особенность?

В Китае в продажу поступили корпуса и застежки для браслетов Xiaomi Mi Band, выполненные из золота. Обычно подобные изделия выпускают сторонние компании, но в данном случае все официально: «золотая коллекция» представлена в фирменном магазине Xiaomi Youpin.

Драгоценные аксессуары для фитнес-браслетов Xiaomi являются плодом сотрудничества собственно платформы Xiaomi Youpin, золотодобывающей компании China Gold и Китайской академии искусств. Они разработали несколько коллекций корпусов и застежек, в оформлении которых используется золото и бриллианты.

Самый доступный элемент коллекции – застежка за 11 долларов, самый дорогой – комплект застежки и корпуса за 375 долларов. С учетом стоимости фитнес-браслета цена еще выше. Так, например, самая дорогая золотая версия Mi Band 6 стоит 445 долларов, но сейчас со скидкой можно приобрести за 370 долларов.

Как отмечается, драгоценное оформление доступно для Mi Band 4, 5, 6 и 7 – как обычных версий, так и с NFC.