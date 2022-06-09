Спецпредставитель Путина предрек уход мира от глобализации в пользу «островизации»

Мир в ближайшие годы пойдет по сценарию «островизации». В этих условиях стране необходимо достигнуть технологического суверенитета, сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.
Спецпредставитель президента уверен, что это наиболее вероятный вариант развития дальнейших событий. К тому же произойдет перезагрузка технологических стандартов на национальные рельсы и локализация производства критических товаров.
«То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — написал Песков в своей колонке для РБК.
Кроме того, России придется в ближайшие десять лет добиться «технологического суверенитета». Такие же процессы ожидают и США и Китай.