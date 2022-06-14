Спецпоказ документального фильма «Голоса Арктики» прошел в Салехарде

Спецпоказ документального фильма «Голоса Арктики», состоящего из трех новелл, прошел в Салехарде.
Сайт «Красный север» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО сообщает, что героиней ямальской части фильма стала ненецкая девушка Масне, звезда соцсети TikTok. Она пытается выбирать между популярностью и жизнью в чуме.
Роли в новелле исполнили артисты из Ямала. Так, участница фольклорной ненецкой группы «Вы’ сэй» Масне Вайнуто, исполнитель ненецких песен Нядма Няруй и заслуженные работники культуры ЯНАО Елена Уфимцева и Татьяна Лар.
Проект реализован Фондом сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект Мамонта» вместе с компаниями Leaders Incorporated и HOMEPRODUCTION. На премьере режиссер Иван Вдовин выразил признательность правительству ЯНАО за содействие в проведении съемок.