Спецоперация на Украине вдохновила британских студентов на создание настольной игры

Главы государств по сюжету собираются за одним столом и изучают карту с украинскими территориями. Все вместе они должны будут решить будущее страны, но перед каждым президентом стоит своя цель. Например, Германия должна помочь беженцам, Франция хочет продолжать вести торговлю, а Россия добивается отмены санкций. Однако никто никому уступать в этом противостоянии не намерен, как и давать что-то взамен.