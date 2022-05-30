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Спецоперация на Украине вдохновила британских студентов на создание настольной игры

Спецоперация на Украине вдохновила британских студентов на создание настольной игры
pexels.com

Британские студенты создали настольную игру, сюжет которой основан на специальной военной операции, проходящей на Украине.

Игрокам по задумке авторов проекта предлагается сыграть за разные страны. В перечень доступных государств вошли Россия, Франция, Германия и США. В частности, предлагается сыграть за президента Владимира Путина и его коллег Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Джо Байдена.

Главы государств по сюжету собираются за одним столом и изучают карту с украинскими территориями. Все вместе они должны будут решить будущее страны, но перед каждым президентом стоит своя цель. Например, Германия должна помочь беженцам, Франция хочет продолжать вести торговлю, а Россия добивается отмены санкций. Однако никто никому уступать в этом противостоянии не намерен, как и давать что-то взамен.

настольная игра спецоперация Украина
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