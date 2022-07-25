Спецназ ВС РФ и бойцы Одесской бригады планируют сорвать контрнаступление ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России готовятся к продвижению в сторону Николаева с целью окружения города, расположенного к западу от Херсона.
Как сообщает издание «Свободная пресса», соответствующий приказ от командования получили бойцы спецназа ВС РФ и Одесской бригады. Кроме того, им поручено сорвать возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области, пишет РИА Новости.
Ранее, как передает Ura.ru, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о попытке украинских войск провести контрнаступление в южном регионе.