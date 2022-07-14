Спецназ России займется уничтожением HIMARS на Украине

Украинские военные все активнее применяют HIMARS для обстрелов населенных пунктов, атаки намеренно ведутся по критически важным объектом гражданской инфраструктуры. Несмотря на широкую рекламу в СМИ, это системы не являются неуязвимыми, подчеркивают специалисты. Установки уничтожаются высокоточными ударами. Отмечается, что для сбора разведывательных данных могло задействовать спецназ.