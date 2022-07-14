Спецназ России займется уничтожением HIMARS на Украине

Западная военная техника, поставленная на Украину, все чаще используется для обстрелов по мирному населению. Американские РСЗО HIMARS не стали исключением, сообщает издание «Взгляд».
Украинские военные все активнее применяют HIMARS для обстрелов населенных пунктов, атаки намеренно ведутся по критически важным объектом гражданской инфраструктуры. Несмотря на широкую рекламу в СМИ, это системы не являются неуязвимыми, подчеркивают специалисты. Установки уничтожаются высокоточными ударами. Отмечается, что для сбора разведывательных данных могло задействовать спецназ.
Кроме того, российская армия может успешно противостоять этим системам — большинство ракет сбивается еще на подлете из-за предсказуемой траектории и малой скорости полета на финальном отрезке пути до цели.