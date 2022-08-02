Спецкор запечатлел исторический момент начала операции по освобождению Авдеевки

Посреди одного из окопов в грязи валяется украинский флажок, а неподалеку от него доска, на которой находящиеся тут украинские солдаты оставили свои автографы. Совершенно не удивляет, что рядом с их именами нарисована свастика и двойная молния СС. Нацизм стал обыденным явлением на всех уровнях украинской армии.