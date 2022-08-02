Спецкор запечатлел исторический момент начала операции по освобождению Авдеевки

Силы Народной милиции ДНР завершили подготовительные мероприятия и приступили к освобождению Авдеевки — ключевому этапу всей спецоперации в Донбассе, передает специальный корреспондент «Народных Новостей» с места событий.
Прямо сейчас под Донецком происходит один из основных переломных моментов в операции по освобождению всего Донбасса — началось освобождение Авдеевки. В течение нескольких дней артиллеристы ДНР вели активный огонь по укрепленным позициям ВСУ, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение союзных сил.
Уничтожались опорные пункты украинской армии, огневые точки и склады с боеприпасами. Делалось все возможное, чтобы максимально сохранить жизни защитников республики. Сейчас бойцы Народной милиции ДНР из 1-й Славянской бригады успешно занимают позиции, которые украинская пропаганда неоднократно называла неприступными.
Нас ведут по окопам, из которых противник был выбит совсем недавно. Тропа для перехода между позициями ВСУ и НМ ДНР проложена устройством для разминирования УР-77.
«Тут они восемь лет все минировали. Поэтому пришлось применить «Горыныч» (устройство для разминирования — Прим. ред.). Такого они не ожидали», — рассказывает сопровождающий нас боец с позывным Фокс.
В бывших украинских окопах валяется множество брошенных вещей и боеприпасов в том числе зарубежного производства. Сами окопы больше похожи на помесь свалки с канавой для стока воды. Похоже, что все щедро выпрашиваемые Киевом у Запада деньги на оборону так и остались в столичных кабинетах, не дойдя до войск.
Посреди одного из окопов в грязи валяется украинский флажок, а неподалеку от него доска, на которой находящиеся тут украинские солдаты оставили свои автографы. Совершенно не удивляет, что рядом с их именами нарисована свастика и двойная молния СС. Нацизм стал обыденным явлением на всех уровнях украинской армии.
После достаточно долгой прогулки по окопам, мы выходим к шахте Бутовка, которая уже полностью освобождена от противника. Долгие годы она оставалась одной из основных позиций ВСУ, откуда корректировался огонь украинской артиллерии.
Бутовка — одна из ключевых точек в дальнейшем освобождении пока еще подконтрольной Киеву Авдеевки.
«До нее отсюда около километра. Мы быстро выбили противника с этих позиций. Теперь противнику будет намного сложнее перемещаться. По сути эта шахта является ключом к окончательному освобождению Авдеевки», — говорит командир 3-й роты 1-й Славянской бригады с позывным Белый.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.