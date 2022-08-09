Спецкор показал «град огня» минометчиков ДНР по позициям ВСУ в Песках

Украина поставляет на фронт огромное количество живой силы, подставляя под ружье всех, кого только можно. Поэтому грамотное взаимодействие пехоты и артиллерии становится важнейшим фактором успеха наступления. И пока гаубицы работают по целям издалека, на ближних рубежах пехоту поддерживают 120-мм минометы.