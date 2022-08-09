Спецкор показал «град огня» минометчиков ДНР по позициям ВСУ в Песках

Минометчики Народной милиции ДНР поддерживают огнем наступление пехоты в районе Песок. Специальный корреспондент «Народных Новостей» показал, как донецкие военнослужащие накрывают позиции ВСУ «градом огня».
Наступление на Авдеевском направлении продолжает 11-й полк армии ДНР. Уже освобождена большая часть поселка Пески.
Украина поставляет на фронт огромное количество живой силы, подставляя под ружье всех, кого только можно. Поэтому грамотное взаимодействие пехоты и артиллерии становится важнейшим фактором успеха наступления. И пока гаубицы работают по целям издалека, на ближних рубежах пехоту поддерживают 120-мм минометы.
Этот вид оружия отличается большой мобильностью и может быстро перемещаться вслед за войсками. Кроме того, современные боевые действия уже тяжело представить без корректировки огня с воздуха с помощью квадрокоптеров.
Оператор находится в укрытии, передавая разведывательные данные о целях и результатах стрельбы находящемуся неподалеку минометному расчету. Благодаря подобному тандему можно снизить количество наблюдателей, которым необходимо находиться на высотах для корректировки огня.
Сейчас при мощной огневой поддержки войска ДНР приближаются к окраине Песок, угрожая перерезать кольцевую дорогу, через которую снабжается Авдеевка.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.