Спецкор показал эксклюзивные кадры работы спасателей при тушении ереванского ТЦ

Мощный взрыв прогремел днем 14 августа в торговом центре «Сурмалу», расположенном в Ереване. Спецкор «Народных Новостей» в Армении отправился к месту происшествия и снял на видео последствия разрушительного ЧП.
Как свидетельствуют очевидцы, произошло несколько взрывов, первый из которых был самым мощным. Сразу после этого начался пожар, получивший вторую степень сложности. На место выехали наряды спасателей, пожарных и скорой помощи.
Параллельно с тушением пожара, сотрудники МЧС преступили к разбору завалов. Всех, кого удалось извлечь из-под обломков, доставили в больницы.
По предварительной информации, причиной трагедии стало возгорание на складе пиротехники, которое привело к детонации.
Согласно последним данным ереванского МЧС, пострадал 51 человек, сообщалось об одном погибшем. Спасательные мероприятия продолжаются, поэтому, вероятно, эти цифры будут увеличиваться.
Прибывший на место ЧП спецкор «Народных Новостей» запечатлел работу армянских пожарных и спасателей. На опубликованных кадрах видно работу большого количества спецтехники. Все окрестности окутал едкий дым.