...
Новости0

Спецкор показал эксклюзивные кадры работы спасателей при тушении ереванского ТЦ

Спецкор показал эксклюзивные кадры работы спасателей при тушении ереванского ТЦ
Народные Новости/Лина Арменян

Мощный взрыв прогремел днем 14 августа в торговом центре «Сурмалу», расположенном в Ереване. Спецкор «Народных Новостей» в Армении отправился к месту происшествия и снял на видео последствия разрушительного ЧП.

Как свидетельствуют очевидцы, произошло несколько взрывов, первый из которых был самым мощным. Сразу после этого начался пожар, получивший вторую степень сложности. На место выехали наряды спасателей, пожарных и скорой помощи.

Параллельно с тушением пожара, сотрудники МЧС преступили к разбору завалов. Всех, кого удалось извлечь из-под обломков, доставили в больницы.

По предварительной информации, причиной трагедии стало возгорание на складе пиротехники, которое привело к детонации.

Народные Новости/Лина Арменян
Народные Новости/Лина Арменян
Народные Новости/Лина Арменян
Народные Новости/Лина Арменян

Согласно последним данным ереванского МЧС, пострадал 51 человек, сообщалось об одном погибшем. Спасательные мероприятия продолжаются, поэтому, вероятно, эти цифры будут увеличиваться.

Прибывший на место ЧП спецкор «Народных Новостей» запечатлел работу армянских пожарных и спасателей. На опубликованных кадрах видно работу большого количества спецтехники. Все окрестности окутал едкий дым.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.