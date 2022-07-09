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Специальный гость КИБЕР ФРОНТА Z Рассел Бентли расскажет о влиянии Вашингтона на Украину

Специальный гость КИБЕР ФРОНТА Z Рассел Бентли расскажет о влиянии Вашингтона на Украину
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

КИБЕР ФРОНТ Z проведет совместный вечер с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР), который основан бизнесменом Евгением Пригожиным. В рамках мероприятия состоится обсуждение хода спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Перед гостями вечера по видеосвязи выступит бывший американский военнослужащий Рассел Бентли. Экс-военный проанализирует течение спецоперации, сравнит боевые действия РФ и США, а также расскажет, какое влияние Вашингтон оказывает на Украину. К мероприятию также присоединится глава российского ФБР Мира Тэрада.

Встреча состоится в 18:00 по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 25, вход свободный. Более подробная информация о мероприятии доступна в сообществе КИБЕР ФРОНТА Z в соцсети «ВКонтакте».

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