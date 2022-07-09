Специальный гость КИБЕР ФРОНТА Z Рассел Бентли расскажет о влиянии Вашингтона на Украину

Перед гостями вечера по видеосвязи выступит бывший американский военнослужащий Рассел Бентли. Экс-военный проанализирует течение спецоперации, сравнит боевые действия РФ и США, а также расскажет, какое влияние Вашингтон оказывает на Украину. К мероприятию также присоединится глава российского ФБР Мира Тэрада.