Специальный «физический» эмулятор позволит запускать оригинальные картриджи от Game Boy на Steam Deck

Энтузиасты в своё время представили необычное устройство под названием GB Operator. Это подключаемый слот, который поддерживает картриджи для приставок Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance. Его можно подключать к ПК, а теперь, как сообщается, устройство совместимо и с консолью Steam Deck.





Такой девайс оценивается в 50 долларов и может вполне заменить собой программные эмуляторы. Ведь для игры здесь нужно лишь подключать его к Steam Deck и установить картридж, без необходимости искать ROM-файлы и загружать эмуляторы.

При этом GB Operator позволяет полностью копировать содержимое картриджа в ROM-файл и переносить на компьютер для последующей эмуляции.

Ранее сообщалось, что у консоли Steam Deck появился серьезный конкурент в лице Razer Edge с экраном 144 Гц и поддержкой Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Epic Games Store.