Специалисты УрО РАН планируют вывести потомство от первой генетически редактированной коровы

«Теленок здоров, растет, все у него в порядке. Пока мы за ним просто наблюдаем. Это девочка, если все будет благополучно, то попробуем получить потомство, оценим, как весь этот процессинг повлиял на репродуктивные качества», — передает слова Анны Кривоноговой ТАСС.