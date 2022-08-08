Специалисты УрО РАН планируют вывести потомство от первой генетически редактированной коровы

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН готовится провести эксперимент по выведению потомства от генетически редактированной коровы, сообщила ведущий научный сотрудник центра, доктор биологических наук Анна Кривоногова.
Первый подобный теленок появился в январе текущего года. Благодаря технологии биологи получили животное с заблокированным геном приверженности к лейкозу — одному из распространенных инфекционных заболеваний у крупного рогатого скота.
«Теленок здоров, растет, все у него в порядке. Пока мы за ним просто наблюдаем. Это девочка, если все будет благополучно, то попробуем получить потомство, оценим, как весь этот процессинг повлиял на репродуктивные качества», — передает слова Анны Кривоноговой ТАСС.
Биолог сообщила, что в центре уже имеются отредактированные эмбрионы, обладающие необходимыми свойствами. Сейчас они находятся в заморозке. Теперь главная задача — «получить сам инструмент», сообщила Кривоногова.