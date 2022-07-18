Специалисты Роспотребнадзора назвали пять правил при выборе качественных молочных продуктов

Сотрудники челябинского управления Роспотребнадзора дали советы южноуральцам, как правильно выбирать качественную молочную продукцию.
Как пишет сетевое издание «Полит74.RU», первое правило состоит в том, что все молочные продукты, за исключением стерилизованного, сухого и сгущенного молока, должны находиться в холодильных витринах.
Второе правило говорит о том, что нельзя приобретать молоко у случайных продавцов и не нужно бояться возвращать испорченный продукт.
Третье правило гласит, что во время продажи молока на рынках в тару покупателя реализатор обязан предъявить документы о проведении ветеринарно-санитарного исследования.
Четвертое правило предупреждает, что при покупке сметаны, следует обратить внимание на наименование. Поскольку под уменьшительно-ласкательными наименованиями зачастую скрывается сметанный продукт из растительных жиров.
Пятое правило рекомендует не путать наименования «сыр» и «сырный продукт». При изготовлении сырного продукта вместо части молочного жира используют заменитель.
Кроме того, специалисты советуют проверять целостность упаковки и внимательно читать данные, указанные на ней.