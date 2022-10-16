Специалисты ПФР рассказали, на какие выплаты могут претендовать отцы

Пенсионный фонд России напомнил гражданам, на какие социальные выплаты могут рассчитывать отцы.
Соответствующее сообщение было приурочено ко «Дню отца». В ведомстве отметили, что глава семейства может получить пособие при рождении ребенка, материнский капитал и ряд других выплат.
«Поздравляем с Днем отца! С прошлого года этот день официально отмечается в России и призван популяризировать отцовство в воспитании детей. Пенсионный фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что определенной категории граждан России увеличат пенсию с ноября. Речь идет о людях, которым уже исполнилось 80 лет. В ПФР объяснили это повышенными расходами на медикаменты.