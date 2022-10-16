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Специалисты ПФР рассказали, на какие выплаты могут претендовать отцы

Специалисты ПФР рассказали, на какие выплаты могут претендовать отцы
Федеральное агентство новостей

Пенсионный фонд России напомнил гражданам, на какие социальные выплаты могут рассчитывать отцы.

Соответствующее сообщение было приурочено ко «Дню отца». В ведомстве отметили, что глава семейства может получить пособие при рождении ребенка, материнский капитал и ряд других выплат.

«Поздравляем с Днем отца! С прошлого года этот день официально отмечается в России и призван популяризировать отцовство в воспитании детей. Пенсионный фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что определенной категории граждан России увеличат пенсию с ноября. Речь идет о людях, которым уже исполнилось 80 лет. В ПФР объяснили это повышенными расходами на медикаменты.

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