Специалисты ПФР напомнили об автоматическом пересчете пенсий в августе

В ПФР добавили, что увеличение пособия строго индивидуально. Оно зависти от ряда факторов, включая ежемесячный заработок на последнем месте работы и дату увольнения. Сообщается, что на дополнительные выплаты могут рассчитывать около десяти миллионов граждан.