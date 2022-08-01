Новости0

Специалисты ПФР напомнили об автоматическом пересчете пенсий в августе

Специалисты ПФР напомнили об автоматическом пересчете пенсий в августе
pxhere.com

В августе российских пенсионеров, все еще занимающихся трудовой деятельностью, ждет традиционная корректировка выплат. С первого числа она будет производиться автоматически, пояснили в Пенсионном фонде России.

Пожилым людям, работавшим в 2021 году, начнут выплачивать увеличенные пенсии после перерасчета. При этом тратить время на написание каких-либо заявлений не требуется.

В ПФР добавили, что увеличение пособия строго индивидуально. Оно зависти от ряда факторов, включая ежемесячный заработок на последнем месте работы и дату увольнения. Сообщается, что на дополнительные выплаты могут рассчитывать около десяти миллионов граждан.

Меж тем на рассмотрение в Государственную думу был внесен законопроект о выплате 13-й пенсии. Депутаты обсудят его в ходе осенней сессии.

пенсионеры прибавка к выплатам пфр
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.