Специалисты ПФР напомнили об автоматическом пересчете пенсий в августе

В августе российских пенсионеров, все еще занимающихся трудовой деятельностью, ждет традиционная корректировка выплат. С первого числа она будет производиться автоматически, пояснили в Пенсионном фонде России.
Пожилым людям, работавшим в 2021 году, начнут выплачивать увеличенные пенсии после перерасчета. При этом тратить время на написание каких-либо заявлений не требуется.
В ПФР добавили, что увеличение пособия строго индивидуально. Оно зависти от ряда факторов, включая ежемесячный заработок на последнем месте работы и дату увольнения. Сообщается, что на дополнительные выплаты могут рассчитывать около десяти миллионов граждан.
Меж тем на рассмотрение в Государственную думу был внесен законопроект о выплате 13-й пенсии. Депутаты обсудят его в ходе осенней сессии.