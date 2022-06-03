Специалисты Пентагона изучали найденные на месте удара по объекту ВСУ обломки российского «Кинжала»

Как сообщают обозреватели американского издания The New York Times, некоторое время назад в Киев прибыла целая делегация технических специалистов, связанных с Пентагоном. Они запросили у украинских властей разрешение на изучение обломков боеприпасов, а также трофейной российской военной техники.