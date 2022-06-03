Специалисты Пентагона изучали найденные на месте удара по объекту ВСУ обломки российского «Кинжала»

Специалисты из структур Министерства обороны США посетили место объекта военной инфраструктуры Украины, по которому был нанесен удар российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Как сообщают обозреватели американского издания The New York Times, некоторое время назад в Киев прибыла целая делегация технических специалистов, связанных с Пентагоном. Они запросили у украинских властей разрешение на изучение обломков боеприпасов, а также трофейной российской военной техники.
Журналисты отмечают, что особенно американцев интересовало место объекта ВСУ, пораженного ракетой «Кинжал». Предполагается, что они изучали обломки боеприпаса в рамках сбора данных о гиперзвуковом оружии ВС РФ.