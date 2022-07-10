Специалисты обработали от комаров восемь гектаров парка в Ноябрьске

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа специалисты обработали от комаров восемь гектаров парка. Особе внимание они уделили зеленым насаждениям вдоль пешеходных дорожек и рекреационным зонам, включая детские площадки.
Подробнее о том, как организован процесс, журналистам рассказала директор подрядной организации Галина Пихало. По ее словам, работа еще не закончена — в августе начнется второй этап.
«Будем смотреть по погодным условиям, чтобы не было дождя, чтобы не на влажную землю все это легло», — указала она.
Сообщается, что дезинфекция проводилась с применением средств, не несущих вреда людям и животным. При этом эффект сохраняется в течение четырех недель после обработки, передает сайт «Красный север».