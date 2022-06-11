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Специалисты МГУПП создали полезный для похудения винный напиток

Специалисты МГУПП создали полезный для похудения винный напиток
pxhere.com

Российские эксперты разработали технологию приготовления винного напитка, полезного для похудения. Об этом сообщили в пресс-службе платформы НТИ.

Изобретение планируется представить в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022». Созданием нового напитка занималась команда «Золотой цветок» из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП).

«Свойств у нашего напитка множество, большая часть этих свойств достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами», — цитирует лидера проекта Егора Нестерова РИА Новости.

Винный напиток производится на основе заранее приготовленного виноматериала. Также в процессе применяются ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье и растительные экстракты с биологически активными веществами.

Людям, стремящимся быстро похудеть, также рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты. Например, стоит отказаться от творога, кефира и ряженки, пишет «Вечерняя Москва».

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