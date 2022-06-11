Специалисты МГУПП создали полезный для похудения винный напиток

Людям, стремящимся быстро похудеть, также рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты. Например, стоит отказаться от творога, кефира и ряженки, пишет «Вечерняя Москва».

Винный напиток производится на основе заранее приготовленного виноматериала. Также в процессе применяются ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье и растительные экстракты с биологически активными веществами.

«Свойств у нашего напитка множество, большая часть этих свойств достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами», — цитирует лидера проекта Егора Нестерова РИА Новости .

Российские эксперты разработали технологию приготовления винного напитка, полезного для похудения. Об этом сообщили в пресс-службе платформы НТИ.