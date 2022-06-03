Специалисты «Калашникова» придумали, как сделать дроны неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы

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Специалисты группы компаний «Калашников», входящую в госкорпорацию Ростех, разработали новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов, который делает их практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы.

«Разработка не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления. Это позволяет беспилотнику успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, перехватить управление таким дроном невозможно», – сказали в Ростехе.

Там также отметили, что новая навигационная система показала себя на порядок точнее, чем инерциальная. По мнению разработчиков, благодаря в том числе новой разработке потери беспилотников могут быть сведены к единичным случаям.