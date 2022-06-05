Специалисты из Университета Оулу объяснили появление пессимистических настроений в старости

Причиной появления пессимистических настроений в пожилом возрасте может быть снижение памяти, заявили специалисты из Университета Оулу в Финляндии.
Оптимисты обладают высоким уровнем абстрактного мышления и владеют богатым словарным запасом. Пессимисты, напротив, показывают неприятные черты характера и склонны к алкоголизму.
Для сохранения высокого уровня когнитивных способностей необходимо правильно питаться, исключить стресс из жизни и создать благоприятную окружающую среду. У оптимистов сохраняется отличная память в разном возрасте. Когнитивные способности у пессимистов еще не до конца изучены.
Финские психологи исследовали две группы добровольцев. В первую вошли молодые люди от 25 до 27 лет, а во вторую отбирались те, кто старше 46 лет. В результате работы эксперты подтвердили теорию о взаимосвязи различных взглядов на жизнь с когнитивными способностями.