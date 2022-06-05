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Специалисты из Университета Оулу объяснили появление пессимистических настроений в старости

Специалисты из Университета Оулу объяснили появление пессимистических настроений в старости
pexels.com

Причиной появления пессимистических настроений в пожилом возрасте может быть снижение памяти, заявили специалисты из Университета Оулу в Финляндии.

Оптимисты обладают высоким уровнем абстрактного мышления и владеют богатым словарным запасом. Пессимисты, напротив,  показывают неприятные черты характера и склонны к алкоголизму.

Для сохранения высокого уровня когнитивных способностей необходимо правильно питаться, исключить стресс из жизни и создать благоприятную окружающую среду. У оптимистов сохраняется отличная память в разном возрасте. Когнитивные способности у пессимистов еще не до конца изучены.

Финские психологи исследовали две группы добровольцев. В первую вошли молодые люди от 25 до 27 лет, а во вторую отбирались те, кто старше 46 лет. В результате работы эксперты подтвердили теорию о взаимосвязи различных взглядов на жизнь с когнитивными способностями.

оптимизм снижение памяти старость
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RusNewsToday24
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