Специалисты из Университета Оулу объяснили появление пессимистических настроений в старости

Финские психологи исследовали две группы добровольцев. В первую вошли молодые люди от 25 до 27 лет, а во вторую отбирались те, кто старше 46 лет. В результате работы эксперты подтвердили теорию о взаимосвязи различных взглядов на жизнь с когнитивными способностями.