Специалисты Beavertown Brewery выяснили, что половина британцев верит в существование НЛО

В опросе участвовало около двух тысяч взрослых граждан страны. Аналитики выяснили, что не менее трети опрошенных хотя бы раз замечали некие НЛО в небе. Около трети респондентов считают, что наблюдали лишь оптические иллюзии. При этом 23% заявили, что являются «истинно верующими», передает Planet Today.