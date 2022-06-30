Специалисты Beavertown Brewery выяснили, что половина британцев верит в существование НЛО

Половина жителей Великобритании утвердительно ответила на вопрос о существовании НЛО. Об этом свидетельствуют данные исследования пивоварня Beavertown Brewery.
В опросе участвовало около двух тысяч взрослых граждан страны. Аналитики выяснили, что не менее трети опрошенных хотя бы раз замечали некие НЛО в небе. Около трети респондентов считают, что наблюдали лишь оптические иллюзии. При этом 23% заявили, что являются «истинно верующими», передает Planet Today.
Отмечается, что респонденты, которые то скептически относится к теории существования пришельцев, серьезно отнеслись к замеченным НЛО. Увидевшие неопознанные объекты британцы зачастую стараются как можно быстрее сообщить об увиденном представителям правоохранительных органов.