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Специалистам удалось поймать бегавшего по улицам Кирова лося

Специалистам удалось поймать бегавшего по улицам Кирова лося
pixabay.com/PD

Лося, который бегал по улицам Кирова, удалось поймать местным специалистам. Соответствующий пост появился в группе в социальных сетях.

Для поимки животного его пришлось усыпить. Скорее всего, сохатого направят в центр реабилитации. Как только животное будет готово снова вернуться в лес, его выпустят в привычную среду обитания, пишет «Первоисточник».

Ранее в Сети появилась информация, что в Кирове на улице Производственной заметили лося. Очевидцы повстречали животное рано утром. К последующему посту о том, что лося удалось поймать, пользователи приложили фотографию.

чп
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