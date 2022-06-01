Специалистам удалось поймать бегавшего по улицам Кирова лося

Лося, который бегал по улицам Кирова, удалось поймать местным специалистам. Соответствующий пост появился в группе в социальных сетях.
Для поимки животного его пришлось усыпить. Скорее всего, сохатого направят в центр реабилитации. Как только животное будет готово снова вернуться в лес, его выпустят в привычную среду обитания, пишет «Первоисточник».
Ранее в Сети появилась информация, что в Кирове на улице Производственной заметили лося. Очевидцы повстречали животное рано утром. К последующему посту о том, что лося удалось поймать, пользователи приложили фотографию.