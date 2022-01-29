Спешившая к жениху модель из Нижнего Новгорода разбилась насмерть в Аргентине

Спешившая к жениху модель из Нижнего Новгорода разбилась насмерть в Аргентине Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло на трассе в Аргентине. В результате аварии погибла российская модель из Нижнего Новгорода Татьяна Куликова, которая перед отъездом из латиноамериканской страны хотела повидаться с женихом.

Трагедия произошла на магистрали между Буэнос-Айресом и городом Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе. Согласно имеющейся информации, там проживал возлюбленный 27-летней россиянки, и она ехала на автобусе к нему, чтобы увидеть перед разлукой.

Транспортное средство с пассажирами на борту на полной скорости врезалось в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили более 10 человек. Как стало известно, нижегородская модель тоже получился серьезные травмы, от которых скончалась, не приходя в сознание. В настоящий момент решается вопрос о том, как доставить тело россиянки на родину.

 
загрузка...
 
аргентина гибель дтп модель нижний новгород Россия россиянка
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru