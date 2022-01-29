Спешившая к жениху модель из Нижнего Новгорода разбилась насмерть в Аргентине

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло на трассе в Аргентине. В результате аварии погибла российская модель из Нижнего Новгорода Татьяна Куликова, которая перед отъездом из латиноамериканской страны хотела повидаться с женихом.

Трагедия произошла на магистрали между Буэнос-Айресом и городом Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе. Согласно имеющейся информации, там проживал возлюбленный 27-летней россиянки, и она ехала на автобусе к нему, чтобы увидеть перед разлукой.

Транспортное средство с пассажирами на борту на полной скорости врезалось в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили более 10 человек. Как стало известно, нижегородская модель тоже получился серьезные травмы, от которых скончалась, не приходя в сознание. В настоящий момент решается вопрос о том, как доставить тело россиянки на родину.

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