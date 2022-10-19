Спектакли с Инной Чуриковой в Театре Вахтангова отменили из-за болезни актрисы

Руководство Театра имени Вахтангова отменило показ спектаклей с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой. Решение коснулось постановок, запланированных на 20 и 21 октября.
Причиной отмены спектаклей стало плохое самочувствие Чуриковой. Актриса должна была участвовать в постановке Глеба Панфилова «Аудиенция».
Согласно информации StarHit, звезда не успела восстановиться после падения со сцены летом. Врачи доставили Чурикову в больницу, после чего отправили на домашнее лечение, прописав постельный режим. Актриса надеялась вернуться к работе в новом сезоне.
В начале октября Чурикова отмечала день рождения. Коллеги отзываются о ней как о неординарном, творческом человеке, передает RT.