Новости0

Спектакли с Инной Чуриковой в Театре Вахтангова отменили из-за болезни актрисы

Спектакли с Инной Чуриковой в Театре Вахтангова отменили из-за болезни актрисы
Global Look Press | Ekaterina Tsvetkova

Руководство Театра имени Вахтангова отменило показ спектаклей с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой. Решение коснулось постановок, запланированных на 20 и 21 октября.

Причиной отмены спектаклей стало плохое самочувствие Чуриковой. Актриса должна была участвовать в постановке Глеба Панфилова «Аудиенция».

Согласно информации StarHit, звезда не успела восстановиться после падения со сцены летом. Врачи доставили Чурикову в больницу, после чего отправили на домашнее лечение, прописав постельный режим. Актриса надеялась вернуться к работе в новом сезоне.

В начале октября Чурикова отмечала день рождения. Коллеги отзываются о ней как о неординарном, творческом человеке, передает RT.

российские артисты театр чурикова
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.