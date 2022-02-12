Спецтехника оказалась бессильна перед наледью в Невском районе

Способ борьбы с наледью на дорогах удивил петербуржца. Он запечатлел на видео, как спецтехника в одном из дворов Северной столицы «яростно долбила» по замерзшей воде ковшом.

Инцидент произошел в Невском районе, сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На опубликованных кадрах видно, как в заваленном снегом дворе орудует коммунальная техника. А чтобы дорога была «пригодной» для движения, тракторист решил бить по ней ковшом.

«Борьба со льдом во дворах Невского района приобрела для меня неожиданные формы: никогда не думал, что яростно долбить металлическим ковшом трактора по замерзшей воде — это самый современный и дешевый способ содержать дворы в пригодном для ходьбы и езды состоянии», — высказался очевидец.

Состояние петербургских дворов и дорог резко ухудшилось с наступлением зимы. Коммунальщики не справляются с обилием осадков, что приводит к аварийным ситуациям. При этом администрация губернатора Александра Беглова так и не смогла предпринять эффективных мер для борьбы со стихией.

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