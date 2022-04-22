Спецслужбы ЛНР начали поиски причастных к ВСУ жителей Харьковской области

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МВД Луганской Народной Республики начало проверку жителей Харьковской
области на предмет причастности к Вооруженным силам Украины, передает Lenta.ru.
Так называемые фильтрационные мероприятия начали проводить
республиканские органы внутренних дел. Отмечается, что речь идет о проверке
местных жителей и ветеранов боевых действий на предмет связей с действующими
структурами или лицами ВСУ. Так, некоторые из них могут передавать своим товарищам
секретные сведения о перемещениях российской техники.
«Одно из таких лиц, бывший военнослужащий, передавал данные о
передвижениях и базировании колонн военной техники Российской Федерации своим
старым товарищам-сослуживцам», — привело пример МВД ЛНР.
Никаких дополнительных подробностей фильтрационных мероприятий
в республике не раскрыли.