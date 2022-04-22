    В тренде

    Спецслужбы ЛНР начали поиски причастных к ВСУ жителей Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спецслужбы ЛНР начали поиски причастных к ВСУ жителей Харьковской области

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com / Константин

    МВД Луганской Народной Республики начало проверку жителей Харьковской
    области на предмет причастности к Вооруженным силам Украины, передает Lenta.ru.

    Так называемые фильтрационные мероприятия начали проводить
    республиканские органы внутренних дел. Отмечается, что речь идет о проверке
    местных жителей и ветеранов боевых действий на предмет связей с действующими
    структурами или лицами ВСУ. Так, некоторые из них могут передавать своим товарищам
    секретные сведения о перемещениях российской техники.

    «Одно из таких лиц, бывший военнослужащий, передавал данные о
    передвижениях и базировании колонн военной техники Российской Федерации своим
    старым товарищам-сослуживцам», — привело пример МВД ЛНР.

    Никаких дополнительных подробностей фильтрационных мероприятий
    в республике не раскрыли.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »