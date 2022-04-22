Спецслужбы ЛНР начали поиски причастных к ВСУ жителей Харьковской области

Так называемые фильтрационные мероприятия начали проводить

республиканские органы внутренних дел. Отмечается, что речь идет о проверке

местных жителей и ветеранов боевых действий на предмет связей с действующими

структурами или лицами ВСУ. Так, некоторые из них могут передавать своим товарищам

секретные сведения о перемещениях российской техники.