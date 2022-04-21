Спецприз для “Горбачева”, отказы от наград и критика от Литвиновой: в сети обсуждают скандальные итоги премии “Золотая маска”

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Вчера в Москве прошла церемония вручения театральной премии “Золотая маска”, результаты которой сейчас бурно обсуждают в телеграм-каналах. Рассказываем, что вызвало наибольший резонанс.

Еще до оглашения результатов премию бурно обсуждали в сети и гадали, какие же решения будут приняты, ведь среди номинантов были и те, кто занимает антироссийскую позицию в связи с военной спецоперацией на Украине. В центре внимания был спектакль Театра наций “Горбачев” латвийского режиссера Алвиса Херманиса с Чулпан Хаматовой в роли супруги политика. Актриса, напомним, раскритиковала действия России на Украине и эмигрировала в Латвию.

Спектакль “Горбачев” был одним из главных театральных событий сезона и уже успел получить награды, например, премию “Хрустальная Турандот”. Его называли и одним из главных претендентов на “Золотую маску” в категории “Драма/спектакль большой формы”, награду прочили и самой Хаматовой. Победителем в драматической номинации в итоге стал спектакль “Три толстяка. Эпизод 7. Учитель” Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, а приз за лучшую женскую роль получила Анна Блинова, сыгравшая в спектакле “Нана” в Александринском театре.

Театру наций вручили спецприз жюри “За создание спектакля “Горбачев”. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в телеграм-каналах. Так, Рената Литвинова, которая сейчас также находится за границей, раскритиковала “Золотую маску” за то, что спектакль “Горбачев” не получил основных наград.

Спектакль режиссера Алвиса Херманиса “Горбачев” не получил ничего на пресловутой “Золотой маске”. Какая несправедливость и даже подлость — не давать “по указке” одним из лучших — и режиссеру, и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове. Зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?

— написала Литвинова в своем телеграм-канале.

Рената Литвинова

Другие увидели в таком решении жюри намеренную провокацию и даже коррупционную схему.

“Золотая маска”, по версии которой специальную премию получил спектакль Чулпан Хаматовой и Алвиса Херманиса в Театре наций, выдала обществу смачную, символическую оплеуху стоимостью примерно в четверть миллиарда рублей — столько стоит ее проведение. В том, что последствия будут, сомневаться не приходится. Просто новость, что Ревякина (Марина Ревякина, генеральный директор “Золотой маски” и Театра наций. — Прим. ред.) на государственные деньги наградила Чулпан Хаматову да еще и “специальным призом”, пока немногие готовы осознать. Коллеги пишут, что даже СТД в лице Александра Калягина просил этот спектакль не рассматривать. Но увы — что сделано, то сделано. Директор “Золотой маски” не удержалась и дала “Золотую маску” Театру наций, где директором — она же,

— написали в телеграм-канале Real Cultras.

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле “Горбачев”

Обсуждаемым моментом церемонии стало и вручение премии режиссеру Дмитрию Крымову за спектакль “Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция” в театре “Мастерская П. Н. Фоменко”. Сам Крымов уехал в США и на днях сообщил, что не вернется в Россию. Приз за него получал Евгений Цыганов, который в этот вечер также стал лауреатом “Золотой маски”. Цыганов рассказал, что Крымов просил передать премию главреду “Новой газеты” и нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову, которого недавно облили краской в поезде.

Если вдруг кто-то захочет ему в лицо какую-нибудь гадость снова вылить, то эта маска сможет его как-то прикрыть и спасти,

— передал слова Крымова Цыганов.

Передать свою премию захотела и художница по костюмам Ксения Сорокина — она заявила, что отдаст ее петербургской художнице Саше Скочиленко, в отношении которой возбудили уголовное дело о фейках о российской армии. Сорокину наградили за спектакль “Финист — Ясный сокол”, поставленный независимым театральным проектом “Дочери СОСО” режиссера и драматурга Жени Беркович. Беркович также известна как сценаристка сериала “Сказки Пушкина. Для взрослых” Михаила Зыгаря. Она также активно выступала против действий России на Украине и даже была задержана на одном из митингов против спецоперации.

Режиссер Клаус Гут, который поставил оперу “Саломея” в Большом театре, от своей премии отказался заранее — по этой причине награду в категории “Лучшая работа режиссера в опере” не вручили вовсе. Организаторам премии в итоге пришлось объясняться.

В номинации “Лучшая работа режиссера в опере” большинство голосов набрал Клаус Гут, режиссер оперы “Саломея” в Большом театре. Глубоким вечером, после 23.00, в день голосования в дирекцию Большого театра пришло письмо от Клауса Гута с отказом от премии в случае ее присуждения. Клаус Гут не мог знать о решении жюри, и само жюри в момент обсуждения не знало о письме — оно было отправлено в дирекцию фестиваля уже позднее. По положению о премии и фестивале итоги голосования жюри невозможно изменить, но невозможно и не принимать во внимание решение Клауса Гута. Поэтому премия в номинации “Лучшая работа режиссера в опере” не была присуждена,

— говорится в официальном заявлении.

При этом сама постановка “Саломея”, сделанная в сотрудничестве с нью-йоркской Метрополитен-оперой, все-таки получила приз в номинации “Лучший оперный спектакль”.

Разъяснения со стороны организаторов убедили не всех.

“Золотой маске”, как это всегда бывает, когда пытаешься сесть сразу на два стула, прилетает сразу с двух сторон. Претензии общества понятны и просты. Чулпан Хаматова и Женя Беркович в лауреатах — и отчаливший Крымов. <…> Претензии другой стороны удовлетворены письменно, но неубедительно. <…> Настолько же нелепо выглядит история с награждением оперы “Саломея”. Типа “мы уже решили наградить Клауса Гута, а он нам сообщил, что он отказывается, а мы решили не награждать никого. Чтобы не ставить Клауса Гута в неловкое положение, мы решили никому об этом не говорить, а потом решили, что все-таки скажем”,

— написали в телеграм-канале “Закулиска”.

Сегодняшняя церемония вручения национальной премии “Золотая маска”, которая прошла без людей, очень плохо снята с люстрой на голове плохо одетых ведущих, с выданной Клаусу Гуту премией за “Саломею”, с отказом от премии Крымовым и так далее — это все какой-то чудовищный ****** (ужас. — Прим. ред.) и это не должно восприниматься нормальным. Это не нормально! Но так бывает! И, видимо, теперь так будет!

— высказался о премии Александр Перепелкин в своем телеграм-канале “Сорока-барокко”.