Спецоперация на Украине станет главной темой на ближайшем собрании УЕФА

Maksim Konstantinov/Global Look Press Новости
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

УЕФА в ближайшее время планирует провести собрание в связи с продолжающейся спецоперацией России на территории Украины.

Информацию подтвердила пресс-служба главной футбольной организации Европы. Сообщается, что ближайшее собрание исполкома запланировано на 7 апреля. Присутствует вероятность о принятии решения о запрете любой деятельности Российского футбольного союза (РФС) на территории Европы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении спецоперации на территории Украины 24 февраля. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что при ее выполнении удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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