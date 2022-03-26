Спецоперация на Украине станет главной темой на ближайшем собрании УЕФА

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УЕФА в ближайшее время планирует провести собрание в связи с продолжающейся спецоперацией России на территории Украины.
Информацию подтвердила пресс-служба главной футбольной организации Европы. Сообщается, что ближайшее собрание исполкома запланировано на 7 апреля. Присутствует вероятность о принятии решения о запрете любой деятельности Российского футбольного союза (РФС) на территории Европы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении спецоперации на территории Украины 24 февраля. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что при ее выполнении удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
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