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    Спецназ устроил облаву на наркокурьера из ХМАО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спецназ устроил облаву на наркокурьера из ХМАО

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    pixabay.com/PD

    Группа специального реагирования задержала в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа наркокурьера, который распространял по городу закладки и готовил тайники для товара.

    В спецоперации по задержанию злоумышленника принимал отряд спецназа «Гром». По данным регионального УМВД, 39-летний преступник был схвачен 8 мая.

    Оперативники прехали к мужчине с обыском на съемную квартиру и обнаружили готовые закладки с наркотическими веществами и также нерасфасованный товар. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предает сайт «Красный Север».

    Недавно в Москве сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль с подозрительным водителем за рулем. Как оказалось, в салоне транспортного средства мужчина перевозил почти килограмм наркотических веществ.

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