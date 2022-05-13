Спецназ устроил облаву на наркокурьера из ХМАО

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Группа специального реагирования задержала в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа наркокурьера, который распространял по городу закладки и готовил тайники для товара.
В спецоперации по задержанию злоумышленника принимал отряд спецназа «Гром». По данным регионального УМВД, 39-летний преступник был схвачен 8 мая.
Оперативники прехали к мужчине с обыском на съемную квартиру и обнаружили готовые закладки с наркотическими веществами и также нерасфасованный товар. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предает сайт «Красный Север».
Недавно в Москве сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль с подозрительным водителем за рулем. Как оказалось, в салоне транспортного средства мужчина перевозил почти килограмм наркотических веществ.