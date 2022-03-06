Спецназ SAS и морские котики США готовятся к «ночной» эвакуации Зеленского

Спецназ SAS и морские котики США готовятся к «ночной» эвакуации Зеленского Инопресса
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Британские десантники SAS совместно с морпехами из США готовятся спасти Зеленского. Об готовящейся эвакуации президента Украины сообщает The Sun.

Соответствующая спецоперация готовится на удаленной базе в Литве. Именно отрабатывается «ночная миссия», уточняет таблоид.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, эвакуировать Владимира Зеленского готовы 70 элитных британских спецназовцев и 150 морских котиков из Соединенных Штатов.

По непроверенной пока информации британский и американский спецназ тренируется с украинскими солдатами.

Лондон считает эвакуацию Зеленского целесообразным шагом, приводит Sun слова высокопоставленного чиновника, близкого к ситуации.

«Наиболее вероятным разумным вариантом может быть перемещение Зеленского из Киева», — цитата.

Представители британского Минобороны отказались комментировать озвученную информацию.

 
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