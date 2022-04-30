Спецкор Придыбайло: Запад блокирует российскую информацию ради защиты от правды

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Специальный корреспондент RT Константин Придыбайло выступил на патриотическом вечере. Он проходил в штабе КИБЕР ФРОНТА Z в Петербурге, пишет Федеральное агентство новостей.
Одна из тем, которую затронут журналист, оказалась блокировка российской информации на Западе. По словам Константина Придыбайло, страны идут на этот шаг ради защиты от правды.
«А это нормально. Это их защита», — объяснил журналист RT.
С момента начала специальной операции на Украине западные страны начали блокировать российские издания. Под ограничение вещания попали телеканал RT и агентство Sputnik.
загрузка...