Спецкор показал эксклюзивные кадры, как силы ДНР подавляют позиции националистов на «Азовстали»

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Военнослужащие Народной милиции ДНР активно подавляют огневые точки националистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Специальный корреспондент «Народных Новостей» сумел заснять бои на видео.
На опубликованных кадрах видно, как силы ДНР ведут огонь по позициям противника, используя ручные гранатометы. Судя по реакции военных, снаряды попадают точно в цель.
На другом ролике можно увидеть металлургический комбинат с высоты птичьего полета. Видно, что националисты оказывают сопротивление, используя, в том числе, трассирующие боеприпасы. Также на видео попала «работа» сил ДНР по одному из цехов, где укрываются националисты.
Ранее сообщалось, что началась третья операция по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Напомним, что Вооруженные силы России предоставили эвакуационные коридоры для мирных жителей 5,6 и 7 мая.