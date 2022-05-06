Спецкор показал эксклюзивные кадры, как силы ДНР подавляют позиции националистов на «Азовстали»

На другом ролике можно увидеть металлургический комбинат с высоты птичьего полета. Видно, что националисты оказывают сопротивление, используя, в том числе, трассирующие боеприпасы. Также на видео попала «работа» сил ДНР по одному из цехов, где укрываются националисты.