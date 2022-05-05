Специальный раздел о парадах появился на сайте Минобороны в преддверии Дня Победы

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Министерство обороны РФ создало специальный раздел на своем сайте в преддверии 77-й годовщины Великой Победы. Он посвящен военным парадам, которые пройдут в городах России 9 мая.
Раздел, в частности, включает в себя интерактивную карту проведения салютов. Всего военные парады планируется организовать в 28 городах России.
«В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на сайте Министерства обороны РФ дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые пройдут 9 мая в 28 городах России», — говорится в сообщении ведомства.
Как добавили в Минобороны, для проведения фейерверков в Москве будет задействовано более 70 пусковых установок. Мероприятия также пройдут в Санкт-Петербурге, Туле, Калининграде, Воронеже, Смоленске и многих других городах.