Специальный корреспондент ФАН рассказал о слезах и боли эвакуированных из Донбасса беженцев

Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик проходила без паники и истерии. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей и ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский.

На данный момент журналист ФАН находится в ДНР. Он помогает жителям Донбасса эвакуироваться на территорию России.

«Мне удалось пообщаться с большим количеством женщин. В их глазах была боль и гордость. Боль за свою израненную землю. За то, что они покидают свой дом непонятно на какой период времени. И гордость за своих мужчин, которые в тот момент находились в окопах, обороняя Горловку», — сообщил спецкор.

Он добавил, что среди жителей Донбасса были и женщины в форме, которые прятались от камер. Они отправляли своих детей в Россию, а сами возвращались к своим мужьям-ополченцам.

загрузка...