Специалисты Сеченовского университета заявили о сохранении фертильности у мужчин после COVID-19

Коронавирусная инфекция не оставляет негативных последствий для половой функции мужчин после выздоровления, заявили специалисты Сеченовского университета.

Заражение COVID-19 вызывает временную дисфункцию репродуктивной системы у мужчин. Но по истечении трех месяцев после выздоровления фертильная функция у представителей сильного пола восстанавливается до изначального уровня, который был до заражения. Об это заявили специалисты Сеченовского университета, после проведенного исследования.

Одним из самых эффективных способов защиты от коронавирусной инфекции является прививка. Полную вакцинацию в России прошли уже более 80 млн человек.

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