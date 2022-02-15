Специалисты DSI обнаружили новые крепостные стены древнего города Пергам

Сотрудники Главного управления государственных гидротехнических сооружений (DSI) обнаружили новые крепостные стены на руинах города Пергам, расположенного на территории Турции.

Открытие было совершено в ходе реставрационных и исследовательских работ, проводившихся DSI, сообщает издание Planet Today. Согласно результатам проведенной экспертизы, стены были построены примерно в V веке до нашей эры. Их высота составляет от четырех до пяти метров. Предполагается, что они доходили до берегов реки Селинос и обеспечивали город надежной защитой от нападений извне. Археологи подчеркнули, что на территории Пергама ранее уже обнаруживались фрагменты крепостных стен. Однако они были построены во II веке до нашей эры.

«Стены, которых мы достигли, демонстрируют социальную и экономическую мощь. Чем крепче вы сделаете стены, тем крепче будет город», — заявили исследователи.

Руины города Пергам были обнаружены в 1870-х годах. По словам ученых, на его территории располагался крупный амфитеатр, способный вместить 50 000 человек, а также вторая по величине библиотека в древнем мире.

загрузка...