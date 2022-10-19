СПЧ ООН признал, что ВСУ совершили преступления против российских военных

Комиссия СПЧ ООН опубликовало доклад, в котором говорится, что украинские военные совершили как минимум два военных преступления, расстреляв и подвергнув пыткам российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях весной 2022 года.
«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в опубликованном 18 октября документе.
Уточняется, что украинские военные в Харьковской области в период с 24 по 26 марта преднамеренно стреляли по ногам трех захваченным служащим ВС РФ и избивали одного из них.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.