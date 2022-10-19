СПЧ ООН признал, что ВСУ совершили преступления против российских военных

«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в опубликованном 18 октября документе.