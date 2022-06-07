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Спасти украинский плацдарм: Кедми рассказал о безуспешных попытках США уйти от расплаты

Спасти украинский плацдарм: Кедми рассказал о безуспешных попытках США уйти от расплаты
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Запад хотел одержать победу над Россией, но в итоге пытается минимизировать ущерб от своей авантюры, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Крупные западные СМИ все чаще сообщают о важности переговоров между Россией и Украиной. По мнению Кедми, переговоры имеют две цели: определение расклада сил и достижение результатов.

«Теперь у них другая цель: как подешевле все закончить, чтобы Украина заплатила как можно меньшую цену, потому что эту цену будет платить не Украина – это они ее платят», – сказал Кедми.

В планах Запада плацдармом против России должна была стать вся Украина. Запад задумался о диалоге после того, как увидел успехи России во время спецоперации, уверен Кедми. По его словам, действия ВС России неуклонно сокращают площадь территории, подчиненной киевскому режиму.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

«Поэтому они говорят о переговорах, чтобы спасти режим, спасти эту власть и оставить ей хоть какую-нибудь территорию, которую они потом смогут использовать в своих интересах», — подчеркнул Кедми.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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