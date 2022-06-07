Спасти украинский плацдарм: Кедми рассказал о безуспешных попытках США уйти от расплаты

Запад хотел одержать победу над Россией, но в итоге пытается минимизировать ущерб от своей авантюры, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Крупные западные СМИ все чаще сообщают о важности переговоров между Россией и Украиной. По мнению Кедми, переговоры имеют две цели: определение расклада сил и достижение результатов.
«Теперь у них другая цель: как подешевле все закончить, чтобы Украина заплатила как можно меньшую цену, потому что эту цену будет платить не Украина – это они ее платят», – сказал Кедми.
В планах Запада плацдармом против России должна была стать вся Украина. Запад задумался о диалоге после того, как увидел успехи России во время спецоперации, уверен Кедми. По его словам, действия ВС России неуклонно сокращают площадь территории, подчиненной киевскому режиму.
«Поэтому они говорят о переговорах, чтобы спасти режим, спасти эту власть и оставить ей хоть какую-нибудь территорию, которую они потом смогут использовать в своих интересах», — подчеркнул Кедми.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.