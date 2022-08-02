«Спасибо за мужество и отвагу »: подвиг солдата РФ Василия Осипенко в Донбассе вызвал гордость у русского народа

Старший прапорщик Василий Осипенко попал под артиллерийский обстрел ВСУ, но смог вывести из-под удара противника автомобиль, груженный боеприпасами для российской танковой роты.
Минобороны России 31 июля обнародовало подвиг Василия Осипенко, выполняющего задачу по подвозу боеприпасов танковой роте, ведущей бои в заданном районе. Доставив груз с боеприпасами на позиции российской армии, старший прапорщик попал под обстрел ВСУ, которые предприняли попытку контрнаступления.
Оценив ситуацию и поняв, что попадание вражеского снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощнейшему взрыву, способному принести большие потери среди военнослужащих, а также техники, Василий Осипенко принял решение вывести автомобиль со снарядами из-под удара противника. Под непрекращающимся артиллерийским огнем старший прапорщик отогнал машину с боеприпасами в безопасное место. Однако при выполнении этой задачи Василий Осипенко получил тяжелые ранения, когда рядом с автомобилем разорвался снаряд ВСУ.
Россияне восхитились мужеством и отвагой молодого российского солдата и оставили множество комментариев с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления под постом, опубликованным Министерством обороны РФ.
«Спасибо, что живой остался; выздоравливай, Василий. Пусть у тебя в жизни больше не будет таких страшных моментов. Мира и благополучия тебе и твоим близким»;
«Молимся за Вас, ребята наши, воины-герои нашей Великой России!!! Да хранит Господь бог Вас, дорогие наши воины Христовы!!!»;
«Ребята, родные, храни вас бог, герои наши дорогие!!! Скорейшего выздоровления»;
«Молодцы Василий и танковая рота! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество, отвагу, самоотверженность! Выздоравливайте и берегите себя! Победа будет за нами! За мир без нацизма!»;
«Василий, Вы — настоящий герой! Спасибо Вам за ратный подвиг, за то, что несмотря на ранение, вывели машину с боеприпасами в безопасное место! Скорейшего Вам выздоровления, счастья и здоровья Вам и Вашим близким! Храни Вас бог!» — написали россияне.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.