«Спасибо за мужество и отвагу »: подвиг солдата РФ Василия Осипенко в Донбассе вызвал гордость у русского народа

Оценив ситуацию и поняв, что попадание вражеского снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощнейшему взрыву, способному принести большие потери среди военнослужащих, а также техники, Василий Осипенко принял решение вывести автомобиль со снарядами из-под удара противника. Под непрекращающимся артиллерийским огнем старший прапорщик отогнал машину с боеприпасами в безопасное место. Однако при выполнении этой задачи Василий Осипенко получил тяжелые ранения, когда рядом с автомобилем разорвался снаряд ВСУ.