«Спасибо, Уэльс»: футбольные болельщики со всего мира не сдержали эмоций после невыхода Украины на ЧМ-2022

Футбольных фанатов со всего мира такой результат игры только обрадовал. Поклонники футбола благодарят валлийцев, что те не дали Украине выйти на катарский мундиаль. Теперь, как отметили пользователи Сети, чемпионат мира не превратится в политическое шоу, как многие другие турниры.