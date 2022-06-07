«Спасибо, Уэльс»: футбольные болельщики со всего мира не сдержали эмоций после невыхода Украины на ЧМ-2022

Украина не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре, проиграв Уэльсу в финальном матче отбора. Это событие вызвало неоднозначную реакцию у фанатов со всего мира.
Валлийцы обыграли сборную Украины со счетом 1:0. На 35-й минуте полузащитник украинской команды Андрей Ярмоленко поразил собственные ворота после штрафного в исполнении Гарета Бэйла. По итогу матча Уэльс смог удержать победный счет.
Футбольных фанатов со всего мира такой результат игры только обрадовал. Поклонники футбола благодарят валлийцев, что те не дали Украине выйти на катарский мундиаль. Теперь, как отметили пользователи Сети, чемпионат мира не превратится в политическое шоу, как многие другие турниры.
«Спасибо, валлийцы, благодаря вам состоится праздник футбола, а не бесконечные безобразные перфомансы с трусами в кетчупе и хмельными крокодиловыми слезами. Посмотрим же футбол! А не украинскую агитку, которая даже западу надоела так, что неньку начинают сливать через медиа»;
«Спасибо, Уэльс, что посрамил футбольную политику. Если бы Украина выиграла, мы бы постоянно слышали что-то вроде “они объединились на поле против России”, “о-о, Украина побеждает”», — радуется Yaqub Otieno.
Многие поклонники футбола оставили ироничные комментарии, которые выявляют истинное отношение к западной пропаганде в спорте и культурной жизни.
«Это вам не Евровидение, и слава богу»;
«Завтрашняя новость: ФИФА в ходе экстренного собрания расширяет ЧМ до 33 команд. Победитель финала разыграет чемпионство со сборной Украины», — прокомментировали футбольные болельщики.
Зрители некоторых украинских телеканалов не смогли посмотреть матч сборной Украины с Уэльсом за выход на чемпионат мира 2022 года. Вместо этого им показали интервью президента России Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину.
Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующий обладатель кубка — национальная команда Франции.