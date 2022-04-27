«Спасибо, Илон Маск», — украинское представительство Starlink уже зарегистрировано

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сегодня официально сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что компания Starlink зарегистрировала украинское представительство

Представительство @SpaceXStarlink зарегистрировано на Украине! Спасибо, @elonmusk

Михаил Фёдоров





Буквально неделю назад Михаил Фёдоров заявил, что на Украине появится офис Starlink. Он также добавил, что Министерство цифровой трансформации будет максимально способствовать скорейшему открытию офиса Starlink.

26 февраля Михаил Фёдоров попросил Илона Маска включить сервис Starlink на территории Украины, при этом миллиардер ответил уже на следующий день. С того момента в страну доставлено уже более 10 000 терминалов Starlink.

Спутниковым интернетом от Starlink смогут пользоваться все жители Украины. Разрешение будет действовать только в течение военного времени. Пользование системой будет платным. Комплект для установки стоит $550, а ежемесячная плата составляет $110.