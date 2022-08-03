«Спасибо, господин Шредер»: немцы пришли в восторг от слов экс-канцлера ФРГ о Путине

Читатели Die Welt выступили в поддержку позиции бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о «Северном потоке — 2» и связи между РФ и Западом. Они оставили комментарии в Сети.
Пользователи выразили уверенность, что действующее немецкое руководство не воспримет заявления «политического ветерана» всерьез.
«Спасибо, господин Шредер, за попытку выступить посредником, несмотря на все обстоятельства. И да, вы правы: запускаем NS2 — и наши проблемы решены. К сожалению, большой брат этого не хочет. Это не в его интересах», — посетовал читатель.
Ранее «Царьград» передал, что экс-канцлер ФРГ провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. При этом Шредер отказался просить прощения за дружбу с главой РФ.