Спасенный из колодца марокканский мальчик скончался в больнице

Спасенный из колодца марокканский мальчик скончался в больнице Новости
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Мальчик Райян, переживший падение в 32-метровый колодец, скончался в больнице. Об этом сообщили в канцелярии короля Марокко Мохаммеда VI.

Спасательная операция по извлечению мальчика из колодца длилась на протяжении пяти дней. По завершении ребенка увезла скорая помощь. Как сообщали различные СМИ, у него была травма головы. За спасением мальчика пристально следил сам король, передает РИА Новости.

«Его величество король Мохаммед VI позвонил родителям скончавшегося мальчика Райяна, упавшего в колодец, и выразил им соболезнования», — говорится в заявлении канцелярии.

Инцидент с падением мальчика в колодец произошел в марокканском селе. Спасательные мероприятия осложняла каменистая местность. Сотрудники экстренных служб опасались обрушения грунта, из-за чего задействовать пришлось экскаваторы. На месте происшествия круглосуточно дежурил медицинский вертолет и машины скорой помощи.

 
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