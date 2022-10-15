Спасение раненых под обстрелами: спецрепортаж о работе российских медиков в зоне СВО

Во все времена проведение боевых действий сопровождалось потерями с обеих сторон. И всегда наибольший процент потерь приходился именно на раненых. От своевременного и правильного оказания помощи зависит жизнь бойца – сможет ли он вернуться в строй или же станет «грузом 200». Именно этой нелегкой работой занимаются полевые медики и фельдшеры.
Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне проведения СВО на Херсонщине оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев непосредственно с передовых позиций.
«При ранении военнослужащего выезда раненых производятся в непосредственной близости от КНП роты, где командир роты и фельдшер роты принимают решение об эвакуации данного военнослужащего в кратчайшие сроки. Далее на гусеничной бронированной технике подвозят к месту, откуда можно эвакуировать колесной техникой в тыловой район, где оказывается весь комплекс медицинской помощи. Оказание первой помощи прежде всего заключается в остановке кровотечения – наложения жгута, повязки и инъекции обезболивающего» – рассказал о порядке оказания первой помощи и эвакуации раненых офицер медицинского отряда ВДВ Алексей.
Он также отметил, что нередко медицинский транспорт подвергается обстрелам со стороны противника.
«Зачастую нам приходится замазывать кресты, потому что техника на большом расстоянии хорошо прослеживается в оптику и противник, к сожалению, никакими Женевскими конвенциями либо нормами морали не гнушается, и поэтому иногда теряем прежде всего санитарную технику, которая должна помогать, а не убивать» – заключил Алексей.
Однако в зоне СВО страдают не только военные. Зачастую жертвами обстрелов со стороны украинских нацистов становятся мирные жители, в том числе и дети. В таких условиях военные медики спасают и их жизни тоже.
«Самые тяжелые для меня случаи – это когда работали с детьми. Это было очень тяжело, потому что дети никогда ни в чем не виноваты. И когда привозили деток и с переломами, и с проникающими ранениями – вот это было очень тяжело» – поделился военврач ВДВ Даниил.
«Мы не прекращаем оперативное вмешательство. Максимум, что мы делаем – накидываем на себя средства бронезащиты и оперируем дальше, потому что прекрасно знаем, что раненому никто кроме нас в данный момент не поможет» – рассказывает он о сложностях работы во время обстрелов.