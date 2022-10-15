Спасение раненых под обстрелами: спецрепортаж о работе российских медиков в зоне СВО

«Самые тяжелые для меня случаи – это когда работали с детьми. Это было очень тяжело, потому что дети никогда ни в чем не виноваты. И когда привозили деток и с переломами, и с проникающими ранениями – вот это было очень тяжело» – поделился военврач ВДВ Даниил.