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Спасение раненых под обстрелами: спецрепортаж о работе российских медиков в зоне СВО

Спасение раненых под обстрелами: спецрепортаж о работе российских медиков в зоне СВО
Народные Новости / Андрей Тюнников

Во все времена проведение боевых действий сопровождалось потерями с обеих сторон. И всегда наибольший процент потерь приходился именно на раненых. От своевременного и правильного оказания помощи зависит жизнь бойца – сможет ли он вернуться в строй или же станет «грузом 200». Именно этой нелегкой работой занимаются полевые медики и фельдшеры.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне проведения СВО на Херсонщине оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев непосредственно с передовых позиций.

«При ранении военнослужащего выезда раненых производятся в непосредственной близости от КНП роты, где командир роты и фельдшер роты принимают решение об эвакуации данного военнослужащего в кратчайшие сроки. Далее на гусеничной бронированной технике подвозят к месту, откуда можно эвакуировать колесной техникой в тыловой район, где оказывается весь комплекс медицинской помощи. Оказание первой помощи прежде всего заключается в остановке кровотечения – наложения жгута, повязки и инъекции обезболивающего» – рассказал о порядке оказания первой помощи и эвакуации раненых офицер медицинского отряда ВДВ Алексей.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Он также отметил, что нередко медицинский транспорт подвергается обстрелам со стороны противника.

«Зачастую нам приходится замазывать кресты, потому что техника на большом расстоянии хорошо прослеживается в оптику и противник, к сожалению, никакими Женевскими конвенциями либо нормами морали не гнушается, и поэтому иногда теряем прежде всего санитарную технику, которая должна помогать, а не убивать» – заключил Алексей.

Народные Новости / Андрей Тюнников
Народные Новости / Андрей Тюнников

Однако в зоне СВО страдают не только военные. Зачастую жертвами обстрелов со стороны украинских нацистов становятся мирные жители, в том числе и дети. В таких условиях военные медики спасают и их жизни тоже.

«Самые тяжелые для меня случаи – это когда работали с детьми. Это было очень тяжело, потому что дети никогда ни в чем не виноваты. И когда привозили деток и с переломами, и с проникающими ранениями – вот это было очень тяжело» – поделился военврач ВДВ Даниил.

«Мы не прекращаем оперативное вмешательство. Максимум, что мы делаем – накидываем на себя средства бронезащиты и оперируем дальше, потому что прекрасно знаем, что раненому никто кроме нас в данный момент не поможет» – рассказывает он о сложностях работы во время обстрелов.

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RusNewsToday24
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