Спасатели уже третьи сутки ищут провалившегося под лед в Ленобласти мальчика

Спасатели уже третьи сутки ищут провалившегося под лед в Ленобласти мальчика Новости
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Спасатели продолжают искать первоклассника, провалившегося под лед на реке Нева возле деревни Новосаратовка в Ленинградской области.

Региональный главк МЧС информирует, что поиски ребенка ведут 34 спасателя и 11 единиц техники. За трое суток поисков водолазы совершили 35 погружений.

Инцидент произошел 24 января вечером. За племянником не уследила 25-летняя тетя. На причале она отвлеклась, в этот момент племянник прыгнул на лед и провалился в воду.

Спасательные службы из-за снежного коллапса в Петербурге не всегда вовремя прибывают на место инцидента. Петербуржцы отмечают, что губернатор города Александр Беглов и его администрация не справились с уборкой города.

Ранее актер Театра эстрады имени А. Райкина и звезда сериала «Вертинский» Алексей Шильников раскритиковал работу сотрудников коммунальных служб Петербурга. Шильников подчеркнул, что ситуация с уборкой улиц в городе на Неве и Москве значительно отличается. По его словам, в российской столице городские службы убирают снег «значительно активней».

 
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