Спасатели устранили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке

Утечку аммиака, произошедшую в результате артиллерийского удара по Донецку, удалось остановить. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление МЧС ДНР.
«По состоянию на 01:00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел вечером 10 августа. В результате атаки на Калининский район Донецка повреждения получит пивоваренный завод. По предварительной информации, внутри здания в этом момент находились порядка 32 человек, один погиб, еще два пострадали.
В МЧС ранее сообщили, что артудар привел к горению пластиковой тары на территории завода. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.