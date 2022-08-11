Новости0

Спасатели устранили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке

Спасатели устранили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Утечку аммиака, произошедшую в результате артиллерийского удара по Донецку, удалось остановить. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление МЧС ДНР.

«По состоянию на 01:00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел вечером 10 августа. В результате атаки на Калининский район Донецка повреждения получит пивоваренный завод. По предварительной информации, внутри здания в этом момент находились порядка 32 человек, один погиб, еще два пострадали.

В МЧС ранее сообщили, что артудар привел к горению пластиковой тары на территории завода. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

артудар Донецк мчс днр утечка аммиака
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.