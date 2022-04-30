    В тренде

    Спасатели потушили горящий бизнес-центр «Флагман» в Кемерово

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спасатели потушили горящий бизнес-центр «Флагман» в Кемерово

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    EMERCOM of Russia/Globallookpress

    Огонь охватил крышу бизнес-центра «Флагман» в Кемерово. Происшествие случилось на Октябрьском проспекте, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

    По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 12:21 по местному времени (08:21 по Москве). Прибывшие пожарные зафиксировали пламя и густой дым на крыше здания. Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь.

    По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Работники центра самостоятельно эвакуировались из горящего здания. В настоящий момент специалисты устанавливают причины случившегося.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »