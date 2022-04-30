Спасатели потушили горящий бизнес-центр «Флагман» в Кемерово

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Огонь охватил крышу бизнес-центра «Флагман» в Кемерово. Происшествие случилось на Октябрьском проспекте, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 12:21 по местному времени (08:21 по Москве). Прибывшие пожарные зафиксировали пламя и густой дым на крыше здания. Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь.
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Работники центра самостоятельно эвакуировались из горящего здания. В настоящий момент специалисты устанавливают причины случившегося.
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