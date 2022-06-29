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Спасатели отыскали потерпевший крушение в Якутии вертолет Ми-8

Спасатели отыскали потерпевший крушение в Якутии вертолет Ми-8
wikipedia.org / Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0

Вертолет Ми-8, который ранее совершил жесткую посадку в Якутии, нашли. На поиски воздушного судна был направлен борт МЧС России со спасателями, пишет RT.

Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 23 человека. Погибших нет, рассказали медики, работающие на месте, пишет ТАСС.

«Обнаружен Ми-8, совершивший жесткую посадку», — сказал собеседник агентства. 

Катастрофа произошла в 15.30 по московскому времени во время тушения лесного пожара в тайге. На борту находилось 20 сотрудников «Авиалесоохраны» и члены экипажа. 

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