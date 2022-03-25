Спасатели нашли под завалами в шахте «Осинниковская» мертвого рабочего

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Сотрудник МЧС извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело погибшего горняка. Об этом сообщает министерство угольной промышленности региона.
На шахте, предположительно, произошел выброс угля и газа с обрушением породы. На поверхность были эвакуированы более 100 человек.
«На шахте “Осинниковская” ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», — отмечено в сообщении.
Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение горных работ, кроме тех, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности шахты. Кемеровская прокуратура также назначила проверку законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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