Спасатели нашли под завалами в шахте «Осинниковская» мертвого рабочего

 Pixabay.com/hangela Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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 Pixabay.com/hangela

Сотрудник МЧС извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело погибшего горняка. Об этом сообщает министерство угольной промышленности региона.

На шахте, предположительно, произошел выброс угля и газа с обрушением породы. На поверхность были эвакуированы более 100 человек. 

«На шахте “Осинниковская” ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», — отмечено в сообщении. 

Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение горных работ, кроме тех, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности шахты. Кемеровская прокуратура также назначила проверку законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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